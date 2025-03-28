Снегопад парализовал Петропавловск-Камчатский

На Петропавловск-Камчатский обрушился мощный циклон. Лишь за сутки выпала месячная норма осадков. В некоторых районах города высота сугробов достигает почти двух метров. Местные жители в течение нескольких дней откапывают свои автомобили, подъезды многоэтажек и выезды со дворов.

Сугробы заблокировали многие транспортные артерии. Снега столько, что коммунальщики даже не могут пробраться к контейнерам и вывезти мусор. А медики вынуждены использовать санки для транспортировки пациентов к машинам скорой помощи.

По словам местных властей, на дорогах города работает около 100 единиц спецтехники. Однако из-за огромного количества мокрого и тяжелого снега расчистка происходит не так быстро, как хотелось бы жителям.

«Только на второй день выбрались из своих домов. На северо-востоке ужас ужаснейший - не расчищено ничего», - говорят горожане.

Техники не хватает настолько, что администрация Петропавловска-Камчатского даже просила помощи у соседей. Свой спецтранспорт прислало частное предприятие из Елизово.

Напомним, циклон обрушился на город в конце прошлой недели. По прогнозам синоптиков, непогода отступать не планирует. Новый циклон несет сильный снег с дождем и ураганным ветром.