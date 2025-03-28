Бойцы показали опорники ВСУ в трубах канала «Северский Донец - Донбасс»

Более месяца назад российские военнослужащие в районе Часова Яра захватили некогда штаб так называемой украинской АТО в Донбассе. Укрепрайон, возведенный в 2017 году, располагался на лесной базе отдыха «Часовоярец». После начала специальной операции в подземном бункере находились военные советники НАТО.

Первым препятствием на пути к объекту стали опорные пункты, оборудованные в огромных трубах пересохшего канала «Северский Донец - Донбасс», внутри которых можно передвигаться почти в полный рост. Наша артиллерия проделала в них проломы, чтобы дать штурмовикам возможность пройти дальше.

За трубами по всему лесу вокруг бункера находилась многоуровневая сеть укреплений, связанных между собой ходами. Включая так называемые «муравейники» с тремя слоями окопов под землей.

«Первый слой - боевой. Там несли боевое дежурство. Ниже располагалось углубление для ночлега и жизнедеятельности. Третий - для генераторов», - рассказывает командир 299-го парашютно-десантного полка.

В ходе ожесточенных боев российским бойцам удалось взять укрепрайон и продвинуться вперед.