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Вэнс заявил, что из-за утечки данных по хуситам Трамп никого не уволит

Вице-президент упрекнул некоторые СМИ в нечестном поведении и желании заставить Трампа кого-либо уволить из-за ситуации с хуситами.
Марина Крижановская 2025-03-28 23:37:23
© Фото: Annabelle Gordon Keystone Press Agency Globallookpress

Американский вице-президент Джей Вэнс заявил, что президент Дональд Трамп не намерен проводить увольнения на фоне утечки данных о нанесении ударов по позициям членов шиитской вооруженной группировки «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене.

По его мнению, некоторые СМИ имеют заинтересованность в том, чтобы «заставить президента» Соединенных Штатов кого-то уволить. Вэнс отметил, что этим занимаются поддерживающие демократов средства массовой информации. Обо всем этом он заявил, находясь на американской военной базе в Гренландии.

«Это не является честным поведением со стороны американских СМИ. И если вы думаете, что заставите президента Соединенных Штатов уволить кого-либо, то вас ждет еще одна неприятность - президент Трамп сказал в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, и я, вице-президент, говорю это здесь в пятницу: мы поддерживаем всю нашу команду по национальной безопасности», - обратился Вэнс к журналистам.

Напомним, журналист из США Джеффри Голдберг получил запрос на соединение в мессенджере Signal от некого советника Белого дома по национальной безопасности. Когда он подсоединился к чату, то понял, что в нем обсуждают план нанесения ударов по йеменским повстанцам.

Немногим ранее Трамп назвал весьма успешными атаки по ним, добавив, что они превзошли ожидания и продолжатся еще долгое время.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Йемен #Хуситы #удары #утечка данных #Джей Вэнс
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