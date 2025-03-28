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Самолет разбился во время авиашоу в Австралии

Пилот не справился с управлением, когда выполнял маневр «петля».
Анастасия Бобылева 2025-03-28 23:39:12
© Фото: rightiscorrectZ X.com © Видео: sould1gger X.com

В Австралии легкий самолет Pitts Special упал во время авиашоу «Авалон», пилот серьезно пострадал. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.

«Самолет упал во время Австралийского международного авиашоу "Авалон", на юго-западе от Мельбурна», - говорится в публикации.

Инцидент произошел в пятницу 28 марта утром. Выполняя маневр «петля», 50-летний пилот не справился с управлением, и самолет рухнул на взлетную полосу. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Уточняется, что инцидент произошел далеко от зрителей, и никто из них не пострадал.

#в стране и мире #Самолет #авиакатастрофа #австралия
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