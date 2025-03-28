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Спасатели отправились пешком к попавшим под лавину на Колыме туристам

При сходе лавины погибли четыре человека, один пострадал. Сотрудники МЧС направили к ним вертолет, но он не смог долететь из-за погодных условий.
Анастасия Бобылева 2025-03-28 02:58:10
© Фото: МЧС России

Вертолет не смог долететь к пострадавшим при сходе лавины туристам на Колыме. Как рассказали в ГУ МЧС по Магаданской области, спасатели отправились к ним пешком.

Уточняется, что Ми-8 вылетел на поиски из поселка Синегорье утром 28 марта, но был вынужден прервать полет из-за погодных условий.

«В связи с низкой облачностью, низовым туманом и скалистой местностью до нужной точки долететь не удалось около 5 км», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Группа участников горного туристического клуба МГУ попала под лавину в Ягоднинском районе в четверг 27 марта. По имеющимся данным, четверо из них погибли, один пострадал - у него повреждена нога. Еще один турист, предположительно, значительных травм не получил.

#в стране и мире #МЧС #Туристы #лавина
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