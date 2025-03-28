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Воробьев анонсировал открытие многопрофильной больницы в Балашихе в 2027 году

Возведение клиники уже началось, на стройке трудятся около 500 человек.
Константин Денисов 2025-03-28 16:43:00
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Многопрофильную больницу возведут в подмосковной Балашихе к 2027 году. Об этом сообщает телеканал «360», отмечая, что медицинскую помощь в ней можно будет получить по самым разным направлениям.

«Рабочие строят все корпуса больницы, а также подземный и надземный паркинги, укрепляют стены и заливают перекрытия бетоном», - приводит канал слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Воспользоваться медицинскими услугами нового учреждения смогут жители не только Балашихи, но и Люберец, Орехово-Зуева, Павловского Посада и Богородского округа.

Клиника получит стационар на 1 100 мест, а также сосудистый и консультативно-диагностический центры. Кроме того, больница предоставит широкий спектр специализаций, среди которых челюстно-лицевая хирургия, гематология, кардиология, пульмонология и многие другие.

Ранее сообщалось об открытии нового госпиталя для лечения бойцов СВО в Кузбассе.

#Московская область #строительство #больница #Андрей Воробьев
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