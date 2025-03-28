Путин и Эрдоган обсудили удары ВСУ по российской энергетике

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры государств обсудили ситуацию на Украине, в том числе касавшиеся данного вопроса переговоры РФ и США. Об этом сегодня сообщили в Кремле.

«Президент России поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений», - сказано в заявлении.

В ходе диалога Владимир Путин указал на то, что киевский режим, вопреки своим же обещаниям, продолжает бить по энергообъектам РФ. Также президенты обменялись мнениями по поводу Черноморской инициативы, предполагающей безопасность судоходства.

«Реджеп Тайип Эрдоган выразил <...> готовность турецкой стороны содействовать продвижению Черноморской сделки», - отметили в Кремле.

Кроме того, лидеры стран обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.

Напомним, ранее российский президент провел телефонный разговор с королем Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе беседы обсудили текущее состояние российско-американского диалога по поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта. Также Владимир Путин выразил признательность за активное посредничество ОАЭ в организации обменов пленными между РФ и Украиной.