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Путин и Эрдоган обсудили удары ВСУ по российской энергетике

Лидеры стран обсудили Черноморскую инициативу и переговоры между РФ и США.
Сергей Лебедев 2025-03-28 13:56:45
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры государств обсудили ситуацию на Украине, в том числе касавшиеся данного вопроса переговоры РФ и США. Об этом сегодня сообщили в Кремле.

«Президент России поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений», - сказано в заявлении.

В ходе диалога Владимир Путин указал на то, что киевский режим, вопреки своим же обещаниям, продолжает бить по энергообъектам РФ. Также президенты обменялись мнениями по поводу Черноморской инициативы, предполагающей безопасность судоходства.

«Реджеп Тайип Эрдоган выразил <...> готовность турецкой стороны содействовать продвижению Черноморской сделки», - отметили в Кремле.

Кроме того, лидеры стран обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.

Напомним, ранее российский президент провел телефонный разговор с королем Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе беседы обсудили текущее состояние российско-американского диалога по поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта. Также Владимир Путин выразил признательность за активное посредничество ОАЭ в организации обменов пленными между РФ и Украиной.

#в стране и мире #Украина #Кремль #Турция #Владимир Путин #Реджеп Тайип Эрдоган #Президент
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