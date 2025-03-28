В Москве станцию метро «Савеловская» закрыли после задымления

В Москве на станции метро «Савеловская» Большой кольцевой линии произошло задымление. Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта, остановлено движение по часовой стрелке от «Электрозаводской» до «Хорошевской».
«Пострадавших нет... Станция "Савеловская" БКЛ временно закрыта, поезда следуют без остановки», - уточнили в ведомстве.
По предварительной информации, задымился один из составов. Сейчас его обследуют специалисты.
В Дептрансе уточнили, что причину произошедшего установит специальная комиссия.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»