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В Москве станцию метро «Савеловская» закрыли после задымления

Остановлено движение по часовой стрелке от «Электрозаводской» до «Хорошевской».
Сергей Лебедев 2025-03-28 12:46:55
© Фото: moscowach, Telegram © Видео: moscowach, Telegram

В Москве на станции метро «Савеловская» Большой кольцевой линии произошло задымление. Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта, остановлено движение по часовой стрелке от «Электрозаводской» до «Хорошевской».

«Пострадавших нет... Станция "Савеловская" БКЛ временно закрыта, поезда следуют без остановки», - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, задымился один из составов. Сейчас его обследуют специалисты.

В Дептрансе уточнили, что причину произошедшего установит специальная комиссия.

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