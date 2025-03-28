Саперы группировки «Юг» обезвредили смертоносные «мины-лягушки» ОЗМ-72

На освобожденных территориях между Марьинкой и Новомихайловкой саперы 20-й гвардейской дивизии ведут кропотливую работу по разминированию местности. Наш корреспондент Валентин Матвиенко прошел вместе с инженерно-саперными подразделениями, чтобы показать, как происходит это опасное, но необходимое дело.

Покидая позиции, боевики ВСУ оставили после себя осколочные мины ОЗМ-72. Их называют «лягушками», поскольку при срабатывании они подпрыгивают на метр перед взрывом. Выжить при таком взрыве почти невозможно. Также встречаются противопехотные мины (включая коварные «Лепестки» ПФМ-1С), противотанковые мины (советские ТМ-62 и югославского производства) и самодельные взрывные устройства с магнитными датчиками.

«Когда трава зеленая, боеприпасы не видны, особенно противопехотные мины. Их часто закапывают на подходах к окопам», - объясняет старший сапер с позывным Солдат.

В ходе обследования территории военнослужащие используют специальную технику для обнаружения мин. Безопасные коридоры, по которым можно проходить, обозначают белыми флажками. Обезвреживание производится путем дистанционного подрыва с помощью детонирующего шнура и тротиловых шашек.

Механизм срабатывания самодельных мин непредсказуем, каждый экземпляр уникален. Магнитные датчики реагируют на приближение, не требуя прямого контакта. Поэтому накладной заряд для разминирования прикрепляют палкой длиной не меньше шести метров.

В процессе разминирования саперы регулярно находят тела погибших боевиков, брошенное снаряжение (каски, бронежилеты) и остатки оборонительных позиций.

Пока саперы выполняют свою опасную миссию, основные силы группировки «Юг» продолжают наступление, занимая новые рубежи. Каждый очищенный от мин участок - это шаг к возвращению мирной жизни на освобожденные территории.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.