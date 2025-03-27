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В секторе Газа при ударе ЦАХАЛ погиб пресс-секретарь ХАМАС

Представитель палестинского движения погиб в городе Джебалия.
Сергей Лебедев 2025-03-27 06:35:26
© Фото: Mahmoud Issa, Keystone Press Agency, Globallookpress

На севере сектора Газа в результате удара израильской армии погиб пресс-секретарь ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Утверждается, что представитель палестинского движения получил смертельные раны, когда ЦАХАЛ ударил по палаточному лагерю в городе Джебалия.

Напомним, в начале прошлой недели Израиль возобновил военные действия против ХАМАС. Это произошло после того, как палестинское движение отвергло предложения Соединенных Штатов продлить перемирие.

Первые дни ЦАХАЛ наносил лишь воздушные удары, в результате которых погибли сотни людей. Спустя несколько дней израильская армия развернула масштабную наземную операцию.

#в стране и мире #Израиль #ЦАХАЛ #ХАМАС #удар #Джебалия
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