Расчеты FPV-дронов группировки «Восток» разнесли опорники ВСУ

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты и огневые позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении зоны СВО. Кадры их боевой работы показало Минобороны России.

Получив задачу, расчет FPV-дрона, состоящий из оператора и помощника, скрытно выдвигается в заданный район, откуда запускает беспилотник, оснащенный боеприпасами. При помощи дронов с кумулятивными и осколочно-фугасными боеприпасами они буквально «пробивают» оборону ВСУ, помогая продвигаться штурмовым подразделениям.

Каждый вылет FPV-дрона координирует воздушная разведка. Благодаря этому атаки корректируются в режиме реального времени, что позволяет поразить даже движущиеся цели на расстоянии десятков километров.

В специально оборудованных лабораториях ведется кропотливая работа по производству и техническому обслуживанию FPV-дронов. Помимо этого, в них военнослужащие отрабатывают маневренность БПЛА на компьютерных симуляторах, которые имитируют полет настоящего дрона. Только после полного освоения этого курса военнослужащих допускают к выполнению боевых задач.

Ранее экипажи штурмовой авиации уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области. Удар нанесли самолеты штурмовой авиации Су-25.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.