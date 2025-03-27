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В Осаке неизвестный бросил сумку с человеческим ребром на клумбе

Сумку обнаружил прохожий: он заметил, что из нее торчит что-то похожее на человеческие останки, и вызвал полицию.
Анастасия Бобылева 2025-03-27 05:59:25
© Фото: AFLO Globallookpress

В японском городе Осака на набережной вдоль реки Додзима обнаружили сумку с человеческими останками. Как пишет Japan Today, полиция уже начала искать человека, который оставил ее там.

Зеленая сумка размером 48 на 58 сантиметров лежала на цветочной клумбе. Она была открыта, и прохожий увидел, что из нее торчит нечто, напоминающее часть тела человека. Он обратился в полицию, и сотрудники правоохранительных органов забрали содержимое сумки на экспертизу.

Оказалось, что в ней действительно лежали человеческие останки, принадлежавшие мужчине. В сумке нашли фрагменты кожи и ребра, около 20 обломков костей и 10 частей мышц.

В рамках расследования полицейские посмотрят записи с камер видеонаблюдения. Так они рассчитывают вычислить преступника.

#Япония #Осака #криминал #Останки
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