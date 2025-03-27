МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российская делегация прибыла на Хайнань для участия в форуме

На острове Хайнань состоится Боаосский Азиатский форум, в котором примет участие российская сторона.
Анастасия Бобылева 2025-03-27 04:38:48
© Фото: Pu Xiaoxu XinHua Globallookpress

Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прилетела на остров Хайнань в Китае. Там 25-28 марта пройдет Боаосский Азиатский форум, в котором РФ примет участие.

Посол России в Китае Игорь Моргулов встретил делегацию с самолета. В ее состав вошли заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач и заместитель министра энергетики Роман Маршавин, пишет РИА Новости.

Также в ходе визита Оверчук встретится с заместителем премьера госсовета КНР Дин Сюэсяном, а также с главой Минфина Пакистана Мухаммадом Аурангзебом и руководителем временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом. Помимо этого, российский вице-премьер 28 марта выступит на сессии «Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности». Там он планирует рассказать о некоторых интеграционных проектах РФ и о формировании партнерства в Евразии.

#Китай #Россия #форум #Хайнань #Боаосский Азиатский форум
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 