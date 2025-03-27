Российская делегация прибыла на Хайнань для участия в форуме

Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прилетела на остров Хайнань в Китае. Там 25-28 марта пройдет Боаосский Азиатский форум, в котором РФ примет участие.

Посол России в Китае Игорь Моргулов встретил делегацию с самолета. В ее состав вошли заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач и заместитель министра энергетики Роман Маршавин, пишет РИА Новости.

Также в ходе визита Оверчук встретится с заместителем премьера госсовета КНР Дин Сюэсяном, а также с главой Минфина Пакистана Мухаммадом Аурангзебом и руководителем временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом. Помимо этого, российский вице-премьер 28 марта выступит на сессии «Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности». Там он планирует рассказать о некоторых интеграционных проектах РФ и о формировании партнерства в Евразии.