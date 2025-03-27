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Израильские военные начали зачищать долину реки Ярмук на юге Сирии

Израильские военные разделились: часть из них отправилась в сторону Сайсуна, другие оказались на пересечении дорог в Вади-Раккад.
Марина Крижановская 2025-03-27 03:43:46
© Фото: Jamal Awad XinHua Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла на сирийскую территорию и начала проводить зачистку. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen, израильтяне находятся в долине реки Ярмук на юге Сирии.

Уточняется, что в южной провинции Дера'а механизированные подразделения ЦАХАЛ зачищают прилегающую к пограничной реке Ярмук территорию. Часть из них на БТР отправилась в сторону населенного пункта Сайсун, другие военнослужащие оказались на пересечении дорог в Вади-Раккад.

Сутками ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по Газе и сирийской провинции Дера'а, погибли 43 человека. Действия израильской стороны вызвали возмущение Катара и Саудовской Аравии.

#в стране и мире #сирия #Ближний Восток #Израиль #ЦАХАЛ #зачистка #армия обороны Израиля #Река Ярмук
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