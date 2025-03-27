Пилот и две его дочери чудом выжили при падении самолета на Аляске

В американском штате Аляска легкомоторный самолет Piper PA-12 Super Cruiser упал в замерзшее озеро. В салоне находились пилот и две его дочери, они чудом выжили при крушении.

Воздушное судно пропало с радаров в воскресенье 23 марта. Оно частично погрузилось в ледяное озеро Тустумен. Отец и дочери выбрались из салона и 12 часов провели на крыле самолета, пока не прибыли спасатели.

Искать пропавших начали не сразу, потому что не было сигнала бедствия. О том, что три человека не вернулись с рейса, рассказал отец пилота в своих соцсетях. Он написал, что его сын и внучки пропали, и этот пост увидел другой пилот - Терри Годес. Он вылетел на поиски и обнаружил обломки самолета.

«Это разбило мне сердце, когда я это увидел. Когда я подлетел ближе, то увидел, что на крыле сидят три человека. Они провели долгую, холодную, темную, дождливую ночь на крыле самолета», - цитирует Годеса 360.ru.

Помимо него, еще девять пилотов откликнулись на просьбу о помощи. Когда семью нашли, координаты упавшего судна передали спасателям из Нацгвардии Аляски.