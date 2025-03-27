МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пилот и две его дочери чудом выжили при падении самолета на Аляске

Из-за того, что самолет не подавал сигнала бедствия, искать пропавшую семью отправились не сразу. О том, что трое не вернулись с рейса, написал в соцсетях отец пилота, он же попросил помочь с поисками.
Анастасия Бобылева 2025-03-27 03:11:05
© Фото: Ahunt, wikipedia.org

В американском штате Аляска легкомоторный самолет Piper PA-12 Super Cruiser упал в замерзшее озеро. В салоне находились пилот и две его дочери, они чудом выжили при крушении.

Воздушное судно пропало с радаров в воскресенье 23 марта. Оно частично погрузилось в ледяное озеро Тустумен. Отец и дочери выбрались из салона и 12 часов провели на крыле самолета, пока не прибыли спасатели.

Искать пропавших начали не сразу, потому что не было сигнала бедствия. О том, что три человека не вернулись с рейса, рассказал отец пилота в своих соцсетях. Он написал, что его сын и внучки пропали, и этот пост увидел другой пилот - Терри Годес. Он вылетел на поиски и обнаружил обломки самолета.

«Это разбило мне сердце, когда я это увидел. Когда я подлетел ближе, то увидел, что на крыле сидят три человека. Они провели долгую, холодную, темную, дождливую ночь на крыле самолета», - цитирует Годеса 360.ru.

Помимо него, еще девять пилотов откликнулись на просьбу о помощи. Когда семью нашли, координаты упавшего судна передали спасателям из Нацгвардии Аляски.

#в стране и мире #Самолет #крушение #аляска
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 