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Трамп назвал «очень успешными» удары по хуситам в Йемене

Также Трамп прокомментировал скандал с утечкой данных об ударах по йеменским мятежникам - хуситам.
Марина Крижановская 2025-03-27 01:59:34
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп пообещал продолжать наносить удары по Йемену, добавив, что это будет продолжаться еще довольно длительное время. Отвечая на вопросы журналистов, он назвал нынешние атаки по йеменской территории «превзошедшими ожидания».

«Эти удары были очень успешными, они превзошли все наши самые смелые ожидания. Мы ударили по ним очень сильно, очень успешно. И мы будем продолжать делать это еще долгое время», - заявил он во время брифинга в Белом доме.

Также Трамп прокомментировал произошедший недавно скандал с рассекречиванием деталей ударов американских ВС по хуситам в Йемене. По его словам, войскам США не причинен ущерб, поскольку в ту ночь атака была так же успешной, как и в последующие ночи. По мнению Трампа, его предшественник должен был заниматься этим вопросом во времена своего президентства.

«Это нужно было сделать еще сонному Джо Байдену. Но он спал за рулем, за исключением, разумеется, тех случаев, когда дело касалось кражи денег», - раскритиковал его нынешний глава Белого дома.

Напомним, об инциденте в Signal стало известно 24 марта, когда журналист Джеффри Голдберг получил запрос на соединение в мессенджере. Он пояснил, что ему пришло приглашение от некого советника Белого дома по национальной безопасности.

В чате были 18 человек, включая вице-президента Джей Вэнса, там обсуждался план нанесения ударов по членам шиитской военизированной группировки «Ансар Алла» (хуситам). 15 марта Трамп отдал приказ начать бомбардировку Йемена.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Йемен #Хуситы
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