Песков: Ушаков и Уолтц находятся в постоянном контакте

Помощник президента России Юрий Ушаков и советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц находятся в постоянном контакте. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они постоянно в контакте», - цитирует его ТАСС.

Ранее американский телеканал Fox News, ссылаясь на источники, сообщил, что Майк Уолтц собирается обсудить с Юрием Ушаковым тему перемирия в районе Черного моря между Россией и Украиной.

Напомним, что Россия и США условились реализовать «Черноморскую инициативу», включая обеспечение безопасности судоходства в Черном море. На переговорах в Эр-Рияде, которые состоялись 24 марта, стороны достигли соглашения, по которому Соединенные Штаты будут реализовывать доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок.