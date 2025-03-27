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Песков: Ушаков и Уолтц находятся в постоянном контакте

Ранее Россия и США по итогам переговоров 24 марта в Эр-Рияде условились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы», включая обеспечение безопасности судоходства в Черном море.
Игнат Далакян 2025-03-27 21:17:25
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Помощник президента России Юрий Ушаков и советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц находятся в постоянном контакте. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они постоянно в контакте», - цитирует его ТАСС.

Ранее американский телеканал Fox News, ссылаясь на источники, сообщил, что Майк Уолтц собирается обсудить с Юрием Ушаковым тему перемирия в районе Черного моря между Россией и Украиной.

Напомним, что Россия и США условились реализовать «Черноморскую инициативу», включая обеспечение безопасности судоходства в Черном море. На переговорах в Эр-Рияде, которые состоялись 24 марта, стороны достигли соглашения, по которому Соединенные Штаты будут реализовывать доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок.

#в стране и мире #Дмитрий Песков #Юрий Ушаков #майк уолтц
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