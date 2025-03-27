Воробьев присвоил звание почетного гражданина Подмосковья 103-летнему ветерану

Губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил звание почетного гражданина региона 103-летнему ветерану Великой Отечественной войны Александру Золотову. Об этом сообщает телеканал «360».

После войны Золотов остался служить Родине, после своего выхода на пенсию занялся патриотическим воспитанием молодежи. Он принимал участие во множестве мероприятий, в том числе выступая в школах.

«Я хочу поблагодарить вас за ту общественную деятельность, которую вы все эти годы вели, встречались с нашими детьми в школах, принимали участие во множестве патриотических мероприятий», - отметил глава региона.

Сам ветеран признался, что из его сослуживцев уже никого не осталось в живых, но он часто вспоминает войну и победу, которую встретил под Берлином.

В завершение Золотов пожелал России победы в СВО и дальнейшей мирной жизни в стране.

Ранее Воробьев распорядился выплатить от 100 до 500 тысяч рублей всем пострадавшим в результате самой массированной атаки дронов ВСУ на регион.