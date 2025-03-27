«Подлинный сын Отечества»: Шафран рассказала, каким был Веселкин

Актер Алексей Веселкин был благородным человеком и блестящим знатоком. Об этом рассказала руководитель Дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» Анна Шафран.

«Есть качества, о которых мы стали редко говорить, - долг, честь, достоинство. Если можно сказать, что бывают подлинные сыны своего Отечества, то я бы отнесла эти слова к Алексею Веселкину. Есть такие люди, которые никогда не бросят, всегда подставят плечо и никогда не подведут», - сказала она.

Шафран также подчеркнула, что во время работы на «Звезде» он вел авторскую программу «Культурная платформа». Будучи ведущим, он показывал себя знатоком в области культуры, истории, кино и литературы. Это именно то наследие, которое медиахолдинг будет хранить для будущих поколений.

Напомним, Алексей Веселкин умер 27 марта после продолжительной болезни, ему было 63 года. Он плодотворно сотрудничал со «Звездой», так, он был ведущим церемонии «Галерея звезд» у Останкинской башни.