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«Подлинный сын Отечества»: Шафран рассказала, каким был Веселкин

Руководитель Дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» Анна Шафран рассказала, что Веселкин проявлял себя не только как знаток в различных сферах, но и как надежный товарищ.
Глеб Владовский 2025-03-27 17:30:02
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Актер Алексей Веселкин был благородным человеком и блестящим знатоком. Об этом рассказала руководитель Дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» Анна Шафран.

«Есть качества, о которых мы стали редко говорить, - долг, честь, достоинство. Если можно сказать, что бывают подлинные сыны своего Отечества, то я бы отнесла эти слова к Алексею Веселкину. Есть такие люди, которые никогда не бросят, всегда подставят плечо и никогда не подведут», - сказала она.

Шафран также подчеркнула, что во время работы на «Звезде» он вел авторскую программу «Культурная платформа». Будучи ведущим, он показывал себя знатоком в области  культуры, истории, кино и литературы. Это именно то наследие, которое медиахолдинг будет хранить для будущих поколений.

Напомним, Алексей Веселкин умер 27 марта после продолжительной болезни, ему было 63 года. Он плодотворно сотрудничал со «Звездой», так, он был ведущим церемонии «Галерея звезд» у Останкинской башни.

#наш эксклюзив #трк звезда #Анна Шафран #культурная платформа #алексей веселкин
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