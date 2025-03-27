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Совфед одобрил закон об экспериментальном ОГЭ в трех регионах России

Изначально количество участвующих регионов составляло 12.
Константин Денисов 2025-03-27 15:06:33
© Фото: Пелагия Тихонова, РИА Новости

Совет Федерации одобрил экспериментальный порядок проведения ОГЭ в трех регионах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперимент заключается в том, что теперь после 9-го класса для поступления в колледж достаточно сдать лишь два обязательных экзамена - по русскому языку и математике. Ранее к ним добавлялись две дисциплины по выбору.

Изначально количество регионов, в которых предлагалось провести эксперимент, составляло 12. Затем оно сократилось до четырех, но в итоге до финиша добрались только Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область.

Что касается зачисления в 10-11-й классы, то его порядок остается прежним - два обязательных экзамена и два по выбору.

В то же время школы предупредили о том, что им необходимо разработать четкий алгоритм процедуры, а также организовать открытые родительские собрания на эту тему.

В случае признания эксперимента успешным он может получить свое продолжение и постепенно вводиться в остальных регионах.

Ранее инициативу прокомментировала депутат Госдумы Екатерина Харченко, которая подчеркнула, что целью является доступное бесплатное среднее профессиональное образование.

#в стране и мире #образование #Совет Федерации #ОГЭ
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