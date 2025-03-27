Суд арестовал основателя агрохолдинга «Русагро» Мошковича

Мещанский районный суд Москвы арестовал основателя агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Бизнесмена отправили в следственный изолятор как минимум до 25 мая. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Агрохолдинг «Русагро» был готов внести миллиард рублей залога за Мошковича, но следствие настаивало на заключении под стражу. Сторона обвинения считала, что бизнесмен может скрыться за границей, так как у него есть гражданство Израиля.

Напомним, о задержании Мошковича стало известно накануне. Против него возбудили уголовное дело по статьям за мошенничество и злоупотребление полномочиями.

Бизнесмен свою вину в совершенных преступлениях не признает.