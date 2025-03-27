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Глава МИД Венгрии Сийярто выложил фото с пробежки по Воробьевым горам

Политик посетил российскую столицу для переговоров по актуальным вопросам.
Константин Денисов 2025-03-27 13:30:33
© Фото: szijjarto.peter.official, Facebook*

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выложил фото с пробежки по Воробьевской набережной. Такие снимки появляются в его соцсетях уже не в первый раз.

«Набираемся сил», - гласит подпись к фотографии, на которой он в спортивном костюме и шапке бежит по пустынной набережной на фоне здания МГУ.

Недалеко располагается посольство Венгрии, поэтому Сийярто часто выходит на пробежку по Воробьевым горам во время своих визитов в Москву.

Накануне глава венгерского МИД встречался со своими российскими коллегами. На повестке дня были вопросы взаимодействия двух стран в сферах, не затронутых санкциями Запада. Также стороны обсудили и переговоры делегаций России и США по урегулированию ситуации на Украине.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Петер Сийярто #Воробьевы горы #пробежка
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