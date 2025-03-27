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В МИД РФ отметили недоговороспособность Зеленского на фоне атак ВСУ

Украина продолжает грубо нарушать режим «энергетического перемирия».
Константин Денисов 2025-03-27 12:55:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Украины Владимир Зеленский снова показал свою недоговороспособность на фоне продолжающихся атак киевского режима на энергообъекты России. Об этом в ходе своего брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«25 и 26 марта были совершены атаки украинскими беспилотниками по энергообъектам на территории Брянской и Курской областей. Была предотвращена попытка удара по газохранилищу в Крыму», - сказала Захарова.

Она напомнила, что Зеленский публично поддержал договоренности России и США от 24 марта в Эр-Рияде о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре.

Однако после того, как президент России Владимир Путин дал команду российским военным не бить по энергообъектам Украины, Киев продолжил обстрелы нефтебаз, газохранилищ и АЭС на территории РФ.

Переговоры российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии длились почти 12 часов и были посвящены урегулированию конфликта на Украине, в том числе Черноморской инициативе. Один из членов делегации от РФ, сенатор Григорий Карасин, отметил, что между сторонами по-прежнему немало разногласий, однако налажен рабочий диалог по их устранению.

#в стране и мире #Мария Захарова #МИД РФ #Владимир Зеленский #переговоры
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