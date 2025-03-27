Сотрудник одесского ТЦК ударил женщину, вступившуюся за мобилизуемого

Сотрудник украинского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, военкомат. - Прим. ред.) избил женщину, которая вступилась за своего родственника. Его пытались забрать и отправить в ряды ВСУ.

Как пишет RT со ссылкой на украинское СМИ, один из сотрудников военкомата ударил женщину ногой в грудь, пытаясь забрать военнообязанного силой.

На опубликованных в Сети кадрах видно собравшихся людей, среди которых было много женщин. Некоторые окружили лежащего на земле мужчину, не давая к нему подойти. Рядом стояли сотрудники полиции и ТЦК, полицейские автомобили и автобус с мобилизованными мужчинами.

Женщина, которую ударили, охала и кричала, чтобы ей вызвали скорую помощь. Ее поддерживали родственницы.