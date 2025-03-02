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В Подмосковье загорелся склад на площади три тысячи «квадратов»

Крупный пожар произошел в хранилище пластиковой продукции, расположенном в деревне Большое Буньково.
Сергей Лебедев 2025-03-02 07:37:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: МЧС России

В Московской области рано утром произошел крупный пожар. В деревне Большое Буньково рано утром загорелось хранилище пластиковой продукции.

На данный момент огонь полыхает на площади 3 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

С возгоранием борются около полсотни пожарных. Задействованы десять единиц техники.

Что стало причиной пожара, не сообщается. Информация о пострадавших не поступала.

Обновление: по данным на 08:36, площадь пожара увеличилась до семи тысяч «квадратов».

#пожар #огонь #склад #хранилище #Большое Буньково
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