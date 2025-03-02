В Подмосковье загорелся склад на площади три тысячи «квадратов»

В Московской области рано утром произошел крупный пожар. В деревне Большое Буньково рано утром загорелось хранилище пластиковой продукции.

На данный момент огонь полыхает на площади 3 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

С возгоранием борются около полсотни пожарных. Задействованы десять единиц техники.

Что стало причиной пожара, не сообщается. Информация о пострадавших не поступала.

Обновление: по данным на 08:36, площадь пожара увеличилась до семи тысяч «квадратов».