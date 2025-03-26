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Эксперт объяснил возможную цель слива секретного чата властей США

По словам доктора политических наук Манойло, целью утечки стало давление на Европу, чтобы она подчинилась требованиям США.
Анастасия Бобылева Михаил Сафонов 2025-03-26 23:58:27
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Утечка секретной переписки высокопоставленных чиновников США вызвала ярость в Евросоюзе. В чате, куда случайно пригласили главреда журнала Atlantic Джеффри Голдберга и который рассказал об этом в своей статье, американские политики обсуждали удары по хуситам, а также пренебрежительно отзывались о европейских коллегах.

Когда президента США Дональда Трампа попросили прокомментировать негативные высказывания его подчиненных в адрес Европы, смягчать ситуацию он не стал. В чате американские чиновники обвинили ЕС в любви к халяве, и Трамп, отвечая на вопросы журналистов, использовал ту же лексику.

«Я считаю, что они халявщики. Европейский союз абсолютно ужасно относился к нам в вопросах торговли. Взгляните даже на Украину: мы потратили 350 миллиардов долларов из-за Байдена. Этого никогда не должно было случиться», - заявил Трамп.

Вероятно, Брюссель больше всего задели даже не оскорбления от чиновников США. В переписке почти прямым текстом сказано: Вашингтон считает, что Европа должна заплатить за удар по хуситам, потому что через Красное море в ЕС идет почти половина товаров из Азии.

«Европейцы узнали о себе очень много нового. То есть поняли, что США пытаются сделать на них деньги, и запаниковали. Я думаю, что это как раз и было основной целью данной контролируемой утечки: еще раз надавить на европейцев, чтобы они испугались и решили, что выхода у них нет, что надо подчиняться любым требованиям США, и если Трамп собирается сделать на Европе деньги, то не сопротивляться этому его желанию», - прокомментировал Андрей Манойло, доктор политических наук и профессор МГУ им. Ломоносова.

Расходы на Украину Трамп в очередной раз тоже упомянул явно не случайно. Да и утечка произошла как раз накануне парижского саммита так называемой «коалиции желающих», где европейские лидеры обсудят защиту Украины. Вот только без поддержки США собственных ресурсов у Европы на это явно не хватит.

Официально в Белом Доме статью в Atlantic назвали мистификацией. Зато, судя по публикациям американских изданий, Трамп пришел в ярость из-за того, что его советник допустил утечку. Осталось дождаться, когда шумиха утихнет и США с Европой перейдут к прагматичному разговору. Анонимные европейские дипломаты сообщили, что счет за удар по хуситам им еще не выставили. Шоу пока продолжается.

Напомним, согласно тексту статьи, Белый дом случайно добавил журналиста в свой секретный чат 13 марта. Там, как утверждает Джеффри Голдберг, чиновники обсуждали нанесение ударов по хуситам. Уже через два дня, 15 марта, Дональд Трамп приказал начать боевые действия против хуситов в Йемене.

#в стране и мире #сша #Европа #утечка #секретный чат
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