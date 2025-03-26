Эксперт объяснил возможную цель слива секретного чата властей США

Утечка секретной переписки высокопоставленных чиновников США вызвала ярость в Евросоюзе. В чате, куда случайно пригласили главреда журнала Atlantic Джеффри Голдберга и который рассказал об этом в своей статье, американские политики обсуждали удары по хуситам, а также пренебрежительно отзывались о европейских коллегах.

Когда президента США Дональда Трампа попросили прокомментировать негативные высказывания его подчиненных в адрес Европы, смягчать ситуацию он не стал. В чате американские чиновники обвинили ЕС в любви к халяве, и Трамп, отвечая на вопросы журналистов, использовал ту же лексику.

«Я считаю, что они халявщики. Европейский союз абсолютно ужасно относился к нам в вопросах торговли. Взгляните даже на Украину: мы потратили 350 миллиардов долларов из-за Байдена. Этого никогда не должно было случиться», - заявил Трамп.

Вероятно, Брюссель больше всего задели даже не оскорбления от чиновников США. В переписке почти прямым текстом сказано: Вашингтон считает, что Европа должна заплатить за удар по хуситам, потому что через Красное море в ЕС идет почти половина товаров из Азии.

«Европейцы узнали о себе очень много нового. То есть поняли, что США пытаются сделать на них деньги, и запаниковали. Я думаю, что это как раз и было основной целью данной контролируемой утечки: еще раз надавить на европейцев, чтобы они испугались и решили, что выхода у них нет, что надо подчиняться любым требованиям США, и если Трамп собирается сделать на Европе деньги, то не сопротивляться этому его желанию», - прокомментировал Андрей Манойло, доктор политических наук и профессор МГУ им. Ломоносова.

Расходы на Украину Трамп в очередной раз тоже упомянул явно не случайно. Да и утечка произошла как раз накануне парижского саммита так называемой «коалиции желающих», где европейские лидеры обсудят защиту Украины. Вот только без поддержки США собственных ресурсов у Европы на это явно не хватит.

Официально в Белом Доме статью в Atlantic назвали мистификацией. Зато, судя по публикациям американских изданий, Трамп пришел в ярость из-за того, что его советник допустил утечку. Осталось дождаться, когда шумиха утихнет и США с Европой перейдут к прагматичному разговору. Анонимные европейские дипломаты сообщили, что счет за удар по хуситам им еще не выставили. Шоу пока продолжается.

Напомним, согласно тексту статьи, Белый дом случайно добавил журналиста в свой секретный чат 13 марта. Там, как утверждает Джеффри Голдберг, чиновники обсуждали нанесение ударов по хуситам. Уже через два дня, 15 марта, Дональд Трамп приказал начать боевые действия против хуситов в Йемене.