Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью журналистов в зоне СВО

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Текст письма предоставило внешнеполитическое ведомство.

Дипломат также выразил соболезнования коллегам погибших военкоров Первого канала Анны Прокофьевой и «Известий» Александра Федорчака.

«От имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично выражаю вам и всем вашим коллегам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью», - говорится в тексте письма.

Лавров подчеркнул, что их профессиональный путь - это пример чистой и самоотверженной журналистики.

Ранее соболезнования в связи с гибелью военкора Первого канала выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, 25 марта погибла Прокофьева в результате подрыва на мине автомобиля, в котором она находилась. А 24 числа поступила новость о смерти корреспондента «Известий» Александра Федорчака, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели.