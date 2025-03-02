Американец едва не скончался из-за слишком сильного чиханья

В США 35-летний мужчина едва не умер из-за того, что слишком сильно чихал.

Когда он сел в автомобиль со своей семьей, у него начался один чих за другим, но после третьего раза уже ощутил сильную головную боль и головокружение, после чего покалывание в левом боку. Мужчина перенес инсульт.

Как пишет 360.ru, у американца Йена Эпплгейта произошел разрыв внутренней оболочки артерии на шее. Отмечается, что это состояние известно как расслоение позвоночной артерии (ВА). Из-за разрыва артерии образовался тромб, он заблокировал приток крови к мозгу, что и спровоцировало инсульт.

Эпплгейта успели оперативно госпитализировать, он идет на поправку. До этого глава семейства чувствовал себя нормально, он вышел на работу после перенесенного гриппа.