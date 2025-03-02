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Американец едва не скончался из-за слишком сильного чиханья

Мужчина начал сильно чихать, что привело к расслоению позвоночной артерии и инсульту.
Дарина Криц 2025-03-02 05:23:56
© Фото: Ute Grabowsky www.imago-images.de Globallookpress

В США 35-летний мужчина едва не умер из-за того, что слишком сильно чихал.

Когда он сел в автомобиль со своей семьей, у него начался один чих за другим, но после третьего раза уже ощутил сильную головную боль и головокружение, после чего покалывание в левом боку. Мужчина перенес инсульт.

Как пишет 360.ru, у американца Йена Эпплгейта произошел разрыв внутренней оболочки артерии на шее. Отмечается, что это состояние известно как расслоение позвоночной артерии (ВА). Из-за разрыва артерии образовался тромб, он заблокировал приток крови к мозгу, что и спровоцировало инсульт.

Эпплгейта успели оперативно госпитализировать, он идет на поправку. До этого глава семейства чувствовал себя нормально, он вышел на работу после перенесенного гриппа.

#сша #здоровье #инсульт #болезнь #чихание
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