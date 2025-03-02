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Истребители F-16 подняли в воздух у поместья Трампа во Флориде

Один из истребителей даже выпустил сигнальные ракеты.
Анастасия Бобылева 2025-03-02 05:11:07
© Фото: defense.gov

Истребители ВВС США нарушили воздушное пространство в закрытой зоне над Палм-Бич во Флориде, где находится поместье американского президента Дональда Трампа. Они сопровождали гражданские самолеты, как этом сообщил ведущий телеканала Newsmax.

«Истребители F-16 сопровождали три гражданских самолета, чтобы они покинули район», - написал он в соцсети Х.

Он добавил, что один из истребителей в какой-то момент даже выпустил сигнальные ракеты. Также ведущий сообщил, что все три самолета удалось безопасно вывести за пределы закрытой зоны. Инцидент произошел в субботу около полудня.

#в стране и мире #истребители #сша #Дональд Трамп #F-16
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