Истребители F-16 подняли в воздух у поместья Трампа во Флориде

Истребители ВВС США нарушили воздушное пространство в закрытой зоне над Палм-Бич во Флориде, где находится поместье американского президента Дональда Трампа. Они сопровождали гражданские самолеты, как этом сообщил ведущий телеканала Newsmax.

«Истребители F-16 сопровождали три гражданских самолета, чтобы они покинули район», - написал он в соцсети Х.

Он добавил, что один из истребителей в какой-то момент даже выпустил сигнальные ракеты. Также ведущий сообщил, что все три самолета удалось безопасно вывести за пределы закрытой зоны. Инцидент произошел в субботу около полудня.