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Пассажирка метро набросилась на мужчину из-за кепки MAGA в Нью-Йорке

Пассажирка метро обвинила мужчину в расизме из-за кепки с надписью MAGA.
Дарина Криц 2025-03-24 03:59:03
© Фото: Luiz RampelottoEuropaNewswire Global Look Press

В нью-йоркском метро едва не произошла потасовка из-за кепки с политическим лозунгом предвыборной кампании президента США Дональда Трампа - MAGA.

Как сообщает АиФ, одна из находящихся в американской подземке женщин увидела мужчину, на голове которого была кепка с этой надписью, что привело ее в ярость. Она обвинила его в расовой дискриминации и заявила, что тот поддерживает «расиста Трампа».

После чего недовольная женщина выбежала на платформу и хотела сорвать кепку с мужчины. Но в какой-то момент она споткнулась и упала. При этом обладатель кепки успел скрыться.

Слоган Make America Great Again, MAGA («Сделаем Америку вновь великой») Трамп начал использовать во время своей предвыборной кампании еще в 2016 году. Мир запомнил длинный ярко-красный, почти алый его галстук, но особое распространение получили бейсболки с аббревиатурой MAGA.

#в стране и мире #метро #сша #Дональд Трамп #Нью-Йорк #борьба с расизмом
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