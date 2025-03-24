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На рынке в Великом Новгороде произошел пожар площадью 800 «квадратов»

Сейчас пожар локализован, к ливкидации привлечены 50 специалистов и 14 единиц техники.
Анастасия Бобылева 2025-03-24 02:57:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «ЗВЕЗДА»

На Центральном рынке в Великом Новгороде загорелось здание, огонь распространился на 800 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«На улице Прусской произошло возгорание в двухэтажном торговом здании на Центральном рынке. Предварительно, площадь пожара - 800 квадратов», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас пожар локализован. Уточняется, что тушение осложнено сильным задымлением. На месте работают 50 сотрудников МЧС, для ликвидации возгорания привлекли 14 единиц техники.

#в стране и мире #пожар #Великий Новгород #МЧС России #рынок
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