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В Госдуме объяснили суть нового кода ОКВЭД для блогеров

Блогерство уже давно является профессиональной деятельностью, которая приносит немалые доходы, объяснила Яна Лантратова.
Ирина Егорова 2025-03-23 08:50:56
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Деятельность блогеров с 1 мая будет официально зафиксирована в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), об этом свидетельствует приказ Росстандарта. Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала «Звезде» о том, что значит нововведение и почему это важно для законодательной сферы. Введение ОКВЭД - это констатация де-юро того, что случилось де-факто.

«Блогерство уже давно является профессиональной деятельностью, которая приносит немалые доходы, этой занятости нужно законодательное оформление, что и несет в себе присвоение нового кода», - заявила депутат.

По ее словам, недостаточно ввести новые коды, нужны комплексные изменения. Так, важно уточнить статус, права и обязанности блогеров, чтобы ввести их в правовое поле, проработать вопрос регулирования деятельности блогеров, конкретизировать сам термин и определить уполномоченный орган для осуществления контроля.

«Разработкой ОКВЭД мы стали заниматься после консультаций с блогерским сообществом - они предложили нам эту тему взять и обосновали ее важность. Мы подготовили профильные запросы в ведомства и получили поддержку», - отметила Лантратова.

Ранее на заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» президент РФ Владимир Путин призвал ненавязчиво, без различных административных дополнительных ресурсов поддерживать российских блогеров, которые своим интересным продуктом могут переманить подписчиков у тех, кто создает деструктивный контент. Нововведения для блогеров во многом будут решать и эту задачу, добавила Лантратова.

#госдума #закон #наш эксклюзив #блогеры #урегулирование #ОКВЭД
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