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Во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в США вспыхнул пожар

Во Флориде в парке развлечений Epcot вспыхнул пожар, всех посетителей эвакуировали.
Дарья Ситникова 2025-03-23 05:09:51
© Фото: Marc Rasmus, imagebroker.com, Global Look Press

Во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в американском штате Флорида произошел пожар в парке развлечений Epcot. Пострадавших и жертв нет. Об этом сообщает телеканал Fox 35, ссылаясь на представителей парка развлечений.

«В субботу вечером ... в закулисье парка развлечений Epcot Всемирного центра отдыха Уолта Диснея вспыхнул пожар, в результате чего в окрестностях был виден темный столб дыма», - рассказали в сообщении телеканала.

Согласно источнику, была проведена эвакуация, пожар быстро потушили, пострадавших нет.

Представители центра сообщили, что пожар начался за французским павильоном в зале «Витрина Мира», который посвящен некоторым странам. Предположительно, причиной стало возгорание в холодильнике.

#пожар #сша #Флорида #парк развлечений #Диснейленд #Epcot
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