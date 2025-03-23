Во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в США вспыхнул пожар

Во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в американском штате Флорида произошел пожар в парке развлечений Epcot. Пострадавших и жертв нет. Об этом сообщает телеканал Fox 35, ссылаясь на представителей парка развлечений.

«В субботу вечером ... в закулисье парка развлечений Epcot Всемирного центра отдыха Уолта Диснея вспыхнул пожар, в результате чего в окрестностях был виден темный столб дыма», - рассказали в сообщении телеканала.

Согласно источнику, была проведена эвакуация, пожар быстро потушили, пострадавших нет.

Представители центра сообщили, что пожар начался за французским павильоном в зале «Витрина Мира», который посвящен некоторым странам. Предположительно, причиной стало возгорание в холодильнике.