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Машину раскрошило при столкновении со зданием в Великом Новгороде

Водитель по неизвестным причинам не справился с управлением, он и два пассажира погибли.
Анастасия Бобылева 2025-03-02 03:59:22
© Фото: ugibdd53 Telegram

В Великом Новгороде машина врезалась в дом, фотографию с места аварии опубликовала местная Госавтоинспекция. Как рассказали в ведомстве, три человека погибли в результате столкновения.

«В г. Великий Новгород на ул. Газон неустановленный водитель, управляя автомобилем Audi, по неустановленной причине не справился с управлением, выехал на тротуар с последующим наездом на здание», - говорится в сообщении.

Водитель и два пассажира погибли на месте, не дождавшись прибытия скорой помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Причина и обстоятельства аварии устанавливаются.

#в стране и мире #авария #Великий Новгород #ДТП #госавтоинспекция
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