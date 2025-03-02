Машину раскрошило при столкновении со зданием в Великом Новгороде

В Великом Новгороде машина врезалась в дом, фотографию с места аварии опубликовала местная Госавтоинспекция. Как рассказали в ведомстве, три человека погибли в результате столкновения.

«В г. Великий Новгород на ул. Газон неустановленный водитель, управляя автомобилем Audi, по неустановленной причине не справился с управлением, выехал на тротуар с последующим наездом на здание», - говорится в сообщении.

Водитель и два пассажира погибли на месте, не дождавшись прибытия скорой помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Причина и обстоятельства аварии устанавливаются.