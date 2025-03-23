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КСИР представил новые комплексы ЗРК в Персидском заливе

Сообщается, что ЗРК Корпуса стражей исламской революции способны уничтожать морские цели на удалении до 600 километров.
Ян Брацкий 2025-03-23 07:52:39
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Globallookpress

Иранский Корпус стражей исламской революции представил новые зенитные ракетные комплексы. Они расположены на военных базах в Персидском заливе.

В частности, ЗРК базируются на островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса.

По данным государственного информационного агентства Tasnim, они способны уничтожать морские цели на расстоянии до 600 километров.

Демонстрация новых ЗРК проводилась в рамках осмотра командующим Военно-морскими силами КСИР Али-Резой Тангсири вооружения корпуса на островах в Персидском заливе.

#ЗРК #Иран #ксир #Персидский залив
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