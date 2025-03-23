КСИР представил новые комплексы ЗРК в Персидском заливе

Иранский Корпус стражей исламской революции представил новые зенитные ракетные комплексы. Они расположены на военных базах в Персидском заливе.
В частности, ЗРК базируются на островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса.
По данным государственного информационного агентства Tasnim, они способны уничтожать морские цели на расстоянии до 600 километров.
Демонстрация новых ЗРК проводилась в рамках осмотра командующим Военно-морскими силами КСИР Али-Резой Тангсири вооружения корпуса на островах в Персидском заливе.
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