КСИР представил новые комплексы ЗРК в Персидском заливе

Иранский Корпус стражей исламской революции представил новые зенитные ракетные комплексы. Они расположены на военных базах в Персидском заливе.

В частности, ЗРК базируются на островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса.

По данным государственного информационного агентства Tasnim, они способны уничтожать морские цели на расстоянии до 600 километров.

Демонстрация новых ЗРК проводилась в рамках осмотра командующим Военно-морскими силами КСИР Али-Резой Тангсири вооружения корпуса на островах в Персидском заливе.