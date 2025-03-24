Трое подростков пострадали при нападении стаи собак в Усть-Лабинске

В Усть-Лабинске трое подростков попали в больницу с ранами от укусов собак. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.

Уточняется, что подростки 12 и 13 лет, а также парень 18 лет подверглись нападению стаи собак, когда осматривали трассу для мотокросса на улице Энгельса. Животные набросились на них и начали кусать.

«В результате пострадали 12 и 13-летние подростки и 18-летний парень, они госпитализированы в травматологическое отделение центральной районной больницы, угрозы жизни нет», - говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Усть-Лабинского района поставила на контроль ход проверки по факту нападения собак.