Трое полицейских ранены при взрыве в здании полиции в Одесской области

В Одесской области произошел взрыв, во время которого трое сотрудников полиции получили ранения.

Инцидент произошел в полицейском управлении в городе Беляевка. Украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу нацполиции сообщают, что пострадавшие живы, им оказали медицинскую помощь. Еще один человек погиб.

«Трое полицейских получили ранения. Им оказана медицинская помощь», - уточнили репортеры.

Как отмечается, причиной произошедшего стал взрыв гранаты. На распространившихся в Сети кадрах видно здание, в котором располагался правоохранительный орган: выбиты окна, на земле лежат выбитые двери и обломки декоративного оформления фасада, неподалеку от входа стоят носилки, внутри помещение практически полностью разрушено в результате взрыва.