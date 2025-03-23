МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трое полицейских ранены при взрыве в здании полиции в Одесской области

Взрыв в полицейском участке привел к ранению трех сотрудников, еще один человек погиб.
Дарина Криц 2025-03-23 23:33:52
© Фото: Nina LiashonokZUMAPRESS.com Global Look Press

В Одесской области произошел взрыв, во время которого трое сотрудников полиции получили ранения.

Инцидент произошел в полицейском управлении в городе Беляевка. Украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу нацполиции сообщают, что пострадавшие живы, им оказали медицинскую помощь. Еще один человек погиб.

«Трое полицейских получили ранения. Им оказана медицинская помощь», - уточнили репортеры.

Как отмечается, причиной произошедшего стал взрыв гранаты. На распространившихся в Сети кадрах видно здание, в котором располагался правоохранительный орган: выбиты окна, на земле лежат выбитые двери и обломки декоративного оформления фасада, неподалеку от входа стоят носилки, внутри помещение практически полностью разрушено в результате взрыва.

#в стране и мире #взрыв #Украина #полиция #полицейские #Одесская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 