ABC: шестеро пострадали при стрельбе в ночном клубе в Техасе

Шесть человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в американском Хьюстоне, штат Техас, сообщает телеканал ABC News. Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 23 марта.

Отмечается, что четверо из них были госпитализированы в критическом состоянии, они находятся в операционных.

Нападавшим, их было двое, удалось скрыться на автомобилях, задержать их пока не удалось. Полиция установит их личности, местонахождение и мотивы преступления.

Инцидент произошел во время одного из полицейских рейдов по борьбе с нелегальными ночными клубами на фоне участившихся случаев стрельбы в ночных заведениях. Полиция проверит лицензию клуба.