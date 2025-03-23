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ABC: шестеро пострадали при стрельбе в ночном клубе в Техасе

Четверо из них находятся доставлены в медучреждения в критическом состоянии.
Лиза Губина 2025-03-23 21:34:45
© Фото: Michael Ho Wai Lee, Keystone Press Agency Global Look Press

Шесть человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в американском Хьюстоне, штат Техас, сообщает телеканал ABC News. Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 23 марта.

Отмечается, что четверо из них были госпитализированы в критическом состоянии, они находятся в операционных.

Нападавшим, их было двое, удалось скрыться на автомобилях, задержать их пока не удалось. Полиция установит их личности, местонахождение и мотивы преступления.

Инцидент произошел во время одного из полицейских рейдов по борьбе с нелегальными ночными клубами на фоне участившихся случаев стрельбы в ночных заведениях. Полиция проверит лицензию клуба.

#стрельба #сша #полиция #пострадавшие #техас #ночной клуб
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