Травили собаками, прострелили ногу: какие преступления совершают ВСУ

И на этой неделе Международный общественный трибунал обнародовал доклад о пытках российских военных в плену ВСУ. В многостраничном докладе личные свидетельства 80 наших бойцов. Они в подробностях рассказали о жестоких издевательствах, которым подвергались.

Стрельба, утопление, отрубание и просверливание конечностей, пытки током, прижигание раскаленными металлическими предметами и травля собаками - это страшная реальность, про которую необходимо знать и за которую виновные должны понести ответственность.

Цинизм ситуации еще и в том, что все эти мучения СБУ снимало на видео, а потом эти кадры отправляли родным бойцов. Какая Женевская конвенция? Какое гуманное обращение с пленными? Таких понятий для Киева не было и нет.

И потому на этой неделе Владимир Путин вновь напомнил о том, что все военные преступления против российских граждан должны быть расследованы и квалифицированы как акты терроризма, а виновники получить справедливое наказание.

Истории наших солдат, вернувшихся из украинского плена, невозможно слушать без содрогания. После каждого обмена на родину возвращаются те, кто пережил ад.

«Разные пытки были. Били дубинками, трубами пластиковыми, металлическими трубами, били электрошокерами. Нога у меня - это с дрона, плюс прострелили два раза при пытках из пистолета. Человека на моих глазах убили, до смерти забили просто ногами забили», - говорит боец с позывным Медоед.

Жестокость - фирменный знак отличия ВСУ. Вячеслава Еремина террористы запрещенной бригады «Азов»* держали в подвале 19 месяцев.

«Пытали током, привязывали провода на пальцы, обливали водой», - рассказывает он.

Эти интервью с военнопленными записывал председатель Международного общественного трибунала Максим Григорьев. Он собирает доказательства преступлений боевиков с 2014 года. С 2022 го Максим регулярно ездит «за ленточку», общается с военными и мирными жителями. У него в руках новый доклад о зверствах ВСУ. Это откровения 80 солдат, вернувшихся из плена в феврале.

«Точные показания о пытках конкретных людей - вот видите, здесь фамилии людей. Это огромная пыточная система. Издевательства и пытки такие же, как в материалах Нюрнбергского процесса. То есть, убивают людей, просто убивают, расстреливают», - рассказывает Максим Григорьев.

Международный общественный трибунал появился по его инициативе в марте 2022 года. Это организация, куда входят правозащитники и активисты из 33 стран. Они скрупулезно документируют военные преступления по всей Украине.

Все хорошо помнят эти жуткие кадры - казни российских солдат под Киевом, расстрел сдающихся в плен в Макеевке. После шума, который вызвали эти публикации, такие видео националисты больше не выкладывают. Но это не значит, что зверства прекратились. И на этой неделе в Москве представили новые доказательства преступлений против пленных.

«Постоянная практика киевского режима - пытки российских военнослужащих со стороны украинских врачей. Проводят медицинские манипуляции, операции без наркоза. Точно так же, как делал доктор Менгеле в фашистском концлагере. Делают специально, заглядывают в глаза и смотрят. Говорят: кацап, больно тебе? Вот, дескать, получай», - рассказывает председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

Среди медиков встречаются и иностранные специалисты. Западным врачам все равно, кого резать в качестве подопытных. Так, врач из Австралии провел раненому всушнику операцию протезирования ноги под названием остеоинтеграция. В США и Германии их делают только в специализированных учреждениях, а на Украине такие манипуляции и вовсе не проводят: слишком велик риск осложнений. В итоге кость ВСУшника полностью разложилась, а австралиец записал результаты опыта и уехал, не понеся никакой ответственности.

Масштабы бесчеловечности киевского режима и его западных хозяев становятся понятны после освобождения сел и городов.

Как документируют преступления украинских националистов и грозит ли им настоящий трибунал - смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.