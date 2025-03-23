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«Хорошо понимают друг друга»: как происходит сближение России и США

Шаг за шагом Москва и Вашингтон идут к восстановлению отношений и мирному урегулированию на Украине.
Станислав Иващенко 2025-03-23 19:38:23
© Фото: Artem Priakhin, Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии состоится второй раунд российско-американских переговоров, посвященных восстановлению полноценных контактов между двумя странами. В Эр-Рияд прибудут представители Москвы и Вашингтона. Российскую сторону будут представлять глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. От Вашингтона в переговорах примут участие Госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолц.

Одновременно с этим начиная с сегодняшнего дня начнутся челночные переговоры с украинской делегацией.

«Будут проходить дискуссии через посредников. Одна группа будет в одной комнате, а другая — в другой. И они будут заниматься переговорами — это как челночная дипломатия в одной гостинице. Так это и будет работать. Мы выясним, каковы позиции всех», - пояснил специальный посланник США по Украине Кит Келлог.

Этому раунду переговоров предшествовал второй за полтора месяца большой телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры проговорили два с половиной часа и обсудили множество вопросов. От украинского кризиса, до хоккейного матча между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

Эта спортивная деталь имеет особо значение, потому что восстановление именно таких, неформальных, гуманитарных, человеческих контактов, и налаживание личных связей между странами и двумя президентами критически важно.

Тем не менее с осторожным оптимизмом можно говорить, что у американской стороны есть заинтересованность прекратить войну, и восстановить нормальное общение между Москвой и Вашингтоном. Обе стороны прикладывают все силы, чтобы обходить сейчас опасные моменты, и аккуратно решать их тет-а тет.

В результате после телефонного разговора Путина и Трампа было заявлено, что должны быть устранены первопричины кризиса, и законные интересы России в области безопасности должны быть учтены. Во-вторых, Россия и США создадут экспертные группы по урегулированию конфликта, а президенты договорились оставаться в контакте друг с другом - по всем затронутым вопросам.

Мирные инициативы показывают, что по мере того, как начинается этот долгий путь к урегулированию конфликта, все встает на свои места. Все становится ясно - кто действительно хочет мира, а кому нужна только кровь и война до последнего украинца.

«Как было прежде, уже не будет» - отметил российский лидер.

Эти слова Путина, адресованные на этой неделе российскому бизнесу, – с уверенностью можно распространить на всю нынешнюю ситуацию.

О том, чего ожидать в Эр-Рияде, и как мир реагирует на контакты тет-а-тет лидеров двух великих держав смотрите в сюжета Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Россия #сша #Дональд Трамп #дипломатия #Владимир Путин #Эр-Рияд #мирное урегулирование на украине
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