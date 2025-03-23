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С камерами на броне: как вторжение США в Ирак породило медийные войны

Не случайно на американских танках, которые шли на Багдад, были установлены телевизионные камеры. Это была первая в истории война, которую мир видел в прямом эфире.
Алексей Самолетов 2025-03-23 19:10:07
© Фото: Eric Draper Consolidated News Photos Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Американская армия 22 года назад начала вторжение в Ирак. Дата в этом году не круглая, но в свете тектонических изменений, которые сейчас происходят во всем мире, весьма примечательная. Как изменился расклад сил, и как быстро по историческим меркам перевернулось все в мире.

В начале 2000-х США чувствовали себя полноправными хозяевами мира. И вторжение в Афганистан, а затем и в Ирак стали символами безнаказанности. Когда Вашингтон считал, что, если ему не нравится тот или иной строй или режим, то можно беспрепятственно его свергнуть. И никто во всем мире не произнесет ни слова.

Международное право и ООН были публично растоптаны именно тогда - когда тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл размахивал в зале заседаний пробиркой с якобы химоружием Хуссейна. И все знали, что это ложь, знал это и сам Пауэлл, - и все это проглотили. И это вранье на глазах всего мира стало, по сути, отправной точкой всех последующих западных информационных войн.

В такой войне любой факт можно переврать, сфальсифицировать и выдать за правду. Устроить кровавую резню с десятками трупов - и представить это все как зверства противника. Все то, что мы видим сейчас на Украине, - провокации с химоружием, свои же удары по мирным, чтобы потом обвинить в этом Москву, - все это родом оттуда, из пресловутой иракской пробирки Паулла.

И не случайно на американских танках, которые шли на Багдад, были установлены телевизионные камеры. Это была первая в истории война, которую мир видел в прямом эфире. Изображение транслировалось сразу на американские каналы. Так же буквально в прямом эфире весь мир наблюдал, как американцы расправились с Саддамом Хуссейном, которого вначале на камеру выволокли из его подземного убежища, а потом так же публично казнили.

Формально США одержали тогда безоговорочную победу над Ираком и сделали то, что обещали - «установили в стране демократию». В реальности именно эта война стала началом конца мирового господства Америки. И спустя несколько лет весь мир так же в прямом эфире наблюдал исход американцев из разоренного Ирака и их позорное бегство из Афганистана.

Об уроках истории и современной ситуации в мире - смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Химическое оружие #сша #Главное с Ольгой Беловой #Саддам Хусейн #Ирак #колин пауэлл #вторжение #информационные войны
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