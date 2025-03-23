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В Метеобюро объяснили, можно ли увидеть в Подмосковье северное сияние

Ранее СМИ писали о северном сиянии в небе над Подмосковьем, однако специалист указала на слабо возмущенное магнитное поле, в то время как для полярного сияния необходимо напряженное.
Лиза Губина 2025-03-23 17:10:29
© Фото: aurora_ru/458867, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

В Метеобюро Москвы заявили, что в Подмосковье можно увидеть северное сияние,ученые допускают такую возможность, однако выразили сомнение, что в ночь на 23 марта в регионе можно было наблюдать подобное явление. В частности, его можно увидеть при условии магнитных бурь в регионе, однако в Подмосковье в это время была слабо возмущенная обстановка, объяснила главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.

Объяснить яркие всполохи в подмосковном небе этой ночью можно «замусоренностью» города светом, сообщила она.

«Я сомневаюсь в том, что то, что сегодня наблюдали, было Полярным сиянием... В небе бывает часто отражение лучей от Москвы, если вы луч прожектора вверх направляется, то далеко-далеко будет видно мерцание от него. И Москва - это своеобразный источник рассеянного света... Либо еще есть неправильные рефракции при заходе и восходе Солнца», - сказала специалист в беседе со «Звездой».

По ее словам, явление северного сияния также не связано с атмосферным давлением. Напомним, сегодня СМИ также писали об обновленном рекорде давления - барометры зафиксировали значение в 764,2 мм.рт.ст.

Тем временем Интернет-пользователи делятся фотографиями подмосковного неба, на которых видны яркие всполохи зелено-розового цвета.

#Москва #Подмосковье #северное сияние #наш эксклюзив #метеобюро #Татьяна Позднякова
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