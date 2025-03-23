Оператор БПЛА уничтожил «Бабу-ягу» сбросом боеприпаса

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения тяжелого БПЛА «Баба-яга» ВСУ сбросом боеприпаса.

Беспилотник уничтожил оператор дрона группировки войск «Запад» в зоне СВО в Харьковской области.

На кадрах объективного контроля расчет воздушного прикрытия штурмовых подразделений сбил ударный дрон противника точным сбросом боеприпаса в Купянском районе. Это произошло ночью, а днем наши бойцы обеспечили контрольное уничтожение беспилотника.

Военнослужащие группировки войск «Запад» продолжают выслеживать и уничтожать украинские БПЛА, в том числе типа «Баба-яга».

Расчеты боевых беспилотников круглосуточно дежурят в небе Харьковской области. Они выявляют разведывательные и ударные дроны противника с системой сбросов мин или выстрелов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.