Цена обещаний Владимира Зеленского не очень высока, что подтверждается ударами по энергоинфраструктуре вопреки договоренности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, киевский режим может много обещать, но никто не склонен переоценивать эти заявления.

Россия уже несколько дней придерживается своих обязательств относительно ударов по энергетическим объектам, сказал представитель Кремля. Это подчеркивает надежность слова президента и немедленное выполнение его команды. Однако киевский режим этого не показывает.

Песков отметил подрыв ВСУ газоизмерительной станции «Суджа» и назвал абсурдными заявления из Киева, что «русские сами себя обстреляли».

«Это показывает, насколько можно верить киевскому режиму», - подчеркнул он.

Песков прокомментировал возможную передачу части украинской инфраструктуры под контроль США.

Западные СМИ ранее со ссылкой на украинских чиновников сообщали, что США добиваются доступа к ресурсам и энергоактивам на Украине. В том числе идет речь о передаче под контроль Вашингтона АЭС.