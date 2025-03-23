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Двоих пострадавших в массовом ДТП на Киевском шоссе госпитализировали

Участники аварии - четыре автомобиля, среди которых две машины такси.
Ирина Егорова 2025-03-23 13:44:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе, где столкнулись четыре автомобиля, среди которых две машины такси. Дептранс уточняет, что авария случилась на 32-м км автодороги (в районе поселения Марушкинское).

«В результате дорожной аварии есть пострадавшие», - сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Двоих пострадавших госпитализировали в больницы, уточнили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве. Предварительно, пострадали еще два человека, медики оказали им помощь на месте.  

На кадрах видно, что одну машину такси сдавило двумя легковушками. В автомобилях сработали подушки безопасности. Еще одну машину такси развернуло перпендикулярно относительно направления движения.

На месте работают оперативные службы, движение в районе ДТП затруднено, водителей просят выбирать альтернативные маршруты. Столичная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины аварии.

#авария #ДТП #пострадавшие #Прокуратура Москвы #такси #наш эксклюзив #Киевское шоссе
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