Двоих пострадавших в массовом ДТП на Киевском шоссе госпитализировали

Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе, где столкнулись четыре автомобиля, среди которых две машины такси. Дептранс уточняет, что авария случилась на 32-м км автодороги (в районе поселения Марушкинское).

«В результате дорожной аварии есть пострадавшие», - сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Двоих пострадавших госпитализировали в больницы, уточнили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве. Предварительно, пострадали еще два человека, медики оказали им помощь на месте.

На кадрах видно, что одну машину такси сдавило двумя легковушками. В автомобилях сработали подушки безопасности. Еще одну машину такси развернуло перпендикулярно относительно направления движения.

На месте работают оперативные службы, движение в районе ДТП затруднено, водителей просят выбирать альтернативные маршруты. Столичная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины аварии.