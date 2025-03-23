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Российская армия освободила Срибное в ДНР

Населенный пункт был освобожден в результате активных и решительных действий группировки войск «Центр».
2025-03-23 12:02:58
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Срибное в ДНР. Этого удалось достичь благодаря активным и решительным действиям группировки войск «Центр».

Помимо этого, ВС РФ поразили объекты инфраструктуры вражеских военных аэродромов, центры подготовки операторов БПЛА, цеха их производства и места хранения. Также поражены скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 138-ми районах.

Отмечается, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. 

По последним данным российского оборонного ведомства, средствами ПВО и РЭБ были сбиты 10 управляемых авиационных бомб JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 224 БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #ВС РФ #ДНР #освобождение #срибное
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