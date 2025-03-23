На горящей нефтебазе на Кубани произошел выброс нефтепродуктов

Этой ночью случился выброс нефтепродуктов из горящего резервуара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе. По его данным, в результате случившегося никто не пострадал.

«Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, - потушены. Другие строения и резервуары не получили», - отмечается в официальном заявлении.

В борьбе с огнем сейчас задействованы сотрудники МЧС из четырех регионов. Ликвидировать возгорание пытаются около полтысячи человек. Также задействовано почти двести единиц техники.

Напомним, на днях украинские националисты при помощи дронов атаковали нефтебазу в станице Кавказской, где проводится перевалка нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума.