Дроны сожгли иностранную технику, когда ВСУ вывозили ее из Курской области

Вооруженные силы РФ уничтожили иностранную бронетехнику, которую украинские боевики спешно эвакуировали в приграничных районах Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Технику и личный состав ВСУ российские бойцы сожгли в районе населенного пункта Угроеды Сумской области. Кадры боевой работы. беспилотников «Иноходец» и «Форпост» публикует оборонное ведомство.

«Уничтожена спешно эвакуируемая с приграничных районов Курской области иностранная техника ВСУ: боевые машины пехоты, боевые бронированные машины, боевые разведывательные машины и артиллерийские орудия», - говорится в заявлении.

Ранее экипаж Су-34 сбросил на боевиков ВСУ авиабомбы, а также уничтожил вражеский опорник.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.