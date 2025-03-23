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Дроны сожгли иностранную технику, когда ВСУ вывозили ее из Курской области

Беспилотники «Иноходец» и «Форпост» ударили по бронетехнике и личному составу ВСУ.
2025-03-23 11:54:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вооруженные силы РФ уничтожили иностранную бронетехнику, которую украинские боевики спешно эвакуировали в приграничных районах Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Технику и личный состав ВСУ российские бойцы сожгли в районе населенного пункта Угроеды Сумской области. Кадры боевой работы. беспилотников «Иноходец» и «Форпост» публикует оборонное ведомство.

«Уничтожена спешно эвакуируемая с приграничных районов Курской области иностранная техника ВСУ: боевые машины пехоты, боевые бронированные машины, боевые разведывательные машины и артиллерийские орудия», - говорится в заявлении.

Ранее экипаж Су-34 сбросил на боевиков ВСУ авиабомбы, а также уничтожил вражеский опорник.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #ВС РФ #техника #ВСУ
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