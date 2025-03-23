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В страшной аварии под Тулой пострадали 10 человек, один погиб

Среди пострадавших четыре ребенка от трех до 13 лет.
Виктория Бокий 2025-03-23 10:23:57
© Фото: mchs_official, Telegram

Число пострадавших в массовом ДТП в Тульской области, где столкнулись четыре легковых автомобиля увеличилось до 10. Об этом сообщает Life со ссылкой на пресс-службу ГАИ Тульской области.

Отмечается, что в результате столкновения одного из водителей зажало в авто. Спасатели деблокировали его и передали врачам.

Среди пострадавших также четыре ребенка возрастом от трех до 13 лет. Они вместе с другими пострадавшими госпитализированы в больницу, где медики оказывают им всю необходимую помощь.

В аварии на 199-м километре трассы М-2 не обошлось без жертв. В ДТП погибла одна женщина.

#Тульская область #авария #ДТП #пострадавшие #ГАИ
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