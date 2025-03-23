Из охваченного огнем ТЦ в Нефтекамске вывели 265 человек

В Нефтекамске загорелся магазин бытовой техники ТК «Центральный». Огонь мгновенно распространился и на другие помещения. Силы и средства привлечены по повышенному рангу пожара и выехали на место.

«К тушению привлечены более 40 сотрудников и 16 единиц техники», - сообщает МЧС РФ.

По данным ведомства, всего спасатели эвакуировали 265 человек из горящего здания. Предварительно, пострадавших нет. На кадрах, снятых очевидцами видно, пламя, которое выбивается из стеклянного фасада здания прямо над входом на уровне 2-3 этажа. В небо поднимается густой дым, который охватил все здание.

К данной минуте, пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Что стало причиной пожара - неизвестно, все факты выясняются специалистами.